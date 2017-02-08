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09:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале осуждены два железнодорожника, насмерть сбившие монтера пути

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля, РИА ФедералПресс. В Челябинской области двух работников железной дороги признали виновными в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

В дневное время 15 января 2016 года на 1974-ом километре перегона «Хребет — Сыростан» Южно-Уральской железной дороги машинист и его помощник, управляя автомотрисой, сбили человека, находящегося на путях. По краю шпал двигался монтер пути, направляясь к месту проведения работ по переборке изолирующих стыков рельсов. Установлено, что сотрудники железной дороги не следили должным образом за свободностью пути. Машинист не применил экстренное торможение. В результате столкновения 44-летнего мужчину ударило бортом автомотрисы и отбросило на обочину пути, от чего он скончался на месте.

Суд признал машиниста и его помощника виновными по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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