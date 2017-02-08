Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Глава ДНР рассказал о количестве погибших в ходе последних боев
Белоруссия занимается шантажом - РФ наращивает поставки газа в ЕС
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
9Колесница для королевских похорон
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
09:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Нетрезвые подростки забросали бутылками автомобили в Челябинске

Фотографии повреждённых машин появились в соцсети.

Житель Челябинска пожаловался на нетрезвых подростков, которые сбросили бутылки с пивом на припаркованные под окнами дома автомобили, фотографией повреждённой машины горожанин поделился в соцсети.

По словам автора поста, пожелавшего остаться анонимным, хулиганы живут в одном из 16-этажных домов в Першино. «Бросали бутылки с пивом с 15 этажа на машины (могли попасть и в людей). Мне попали на крышу. Соседней машине вообще крышу проломили», — рассказал автовладелец.

В комментариях горожане посоветовали зафиксировать ущерб и обратиться в страховую компанию. Некоторые напомнили, что в таких случаях нужно обратиться к участковому для розыска хулиганов.

Напомним, в январе жители одного из домов в Магнитогорске также сообщили о причинённом их машинам вреде: неизвестные забросали иномарки куриными яйцами, под подозрение попали местные школьники и пенсионеры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокурор на Урале расстрелял в подъезде компанию молодежи
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
ДНР представила план урегулирования ситуации в Донбассе
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Бесплатную приватизацию жилья продлят до 2019 года
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь