Нетрезвые подростки забросали бутылками автомобили в Челябинске

Житель Челябинска пожаловался на нетрезвых подростков, которые сбросили бутылки с пивом на припаркованные под окнами дома автомобили, фотографией повреждённой машины горожанин поделился в соцсети.

По словам автора поста, пожелавшего остаться анонимным, хулиганы живут в одном из 16-этажных домов в Першино. «Бросали бутылки с пивом с 15 этажа на машины (могли попасть и в людей). Мне попали на крышу. Соседней машине вообще крышу проломили», — рассказал автовладелец.

В комментариях горожане посоветовали зафиксировать ущерб и обратиться в страховую компанию. Некоторые напомнили, что в таких случаях нужно обратиться к участковому для розыска хулиганов.