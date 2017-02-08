Нетрезвые подростки забросали бутылками автомобили в Челябинске
Фотографии повреждённых машин появились в соцсети.
Фотографии повреждённых машин появились в соцсети.
Житель Челябинска пожаловался на нетрезвых подростков, которые сбросили бутылки с пивом на припаркованные под окнами дома автомобили, фотографией повреждённой машины горожанин поделился в соцсети.
По словам автора поста, пожелавшего остаться анонимным, хулиганы живут в одном из 16-этажных домов в Першино. «Бросали бутылки с пивом с 15 этажа на машины (могли попасть и в людей). Мне попали на крышу. Соседней машине вообще крышу проломили», — рассказал автовладелец.
В комментариях горожане посоветовали зафиксировать ущерб и обратиться в страховую компанию. Некоторые напомнили, что в таких случаях нужно обратиться к участковому для розыска хулиганов.
Напомним, в январе жители одного из домов в Магнитогорске также сообщили о причинённом их машинам вреде: неизвестные забросали иномарки куриными яйцами, под подозрение попали местные школьники и пенсионеры.