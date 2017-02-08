Полицейские разыскивают пропавшего 18-летнего студента из Самары
Последний раз его видели три недели назад в Новокуйбышевске.
Последний раз его видели три недели назад в Новокуйбышевске.
В полицию Самары с заявлением о пропаже 18-летнего сына — студента одного из самарских вузов — обратилась местная жительница, сообщает
Полицейские определили круг общения пропавшего, опросили его родственников, друзей, проверили места возможного нахождения молодого человека. Ориентировка на студента была передана всем наружным службам полиции, направлена в другие территориальные органы внутренних дел.
Полицейские установили, что молодой человек некоторое время находился в городе Новокуйбышевске. Местные полицейские выяснили, что 17 января самарский студент поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день отбыл в неизвестном направлении. Друзей и родственников в Новокуйбышевске у него нет.
В прошлую пятницу, 5 февраля, в Новокуйбышевском отделе полиции было заведено
Всем, кому