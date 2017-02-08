Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
9Колесница для королевских похорон
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
09:23 (мск), источник: РИА Новости

В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как «Гиви», погиб в результате теракта, заявил в среду журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона “Сомали”, полковник Михаил Толстых, известный как “Гиви”. Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее в прессе появилась информация о том, что командир батальона принимал участие в столкновениях в районе Авдеевки и получил легкое ранение.

В октябре 2016 года в Донецке был убит один из командиров ополчения самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов, также известный как «Моторола».

«Ответ Трампа на оскорбления в адрес Путина – жесткий и неожиданный»
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
ДНР представила план урегулирования ситуации в Донбассе
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь