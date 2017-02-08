В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви

«Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона “Сомали”, полковник Михаил Толстых, известный как “Гиви”. Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее в прессе появилась информация о том, что командир батальона принимал участие в столкновениях в районе Авдеевки и получил легкое ранение.

В октябре 2016 года в Донецке был убит один из командиров ополчения самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов, также известный как «Моторола».