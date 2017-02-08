Родители пациентов детской поликлиники в Иркутске чуть не подрались из-за места в очереди

Конфликтная ситуация между родителями пациентов произошла в ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 1» сегодня утром, 8 февраля. Оперативно руководством поликлиники для усиления работы процедурного кабинета был выделен еще один специалист для забора крови. В ближайшее время министерство здравоохранения Иркутской области примет меры для недопущения подобных ситуаций. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Для анализа ситуации и выработки предложений по оптимизации работы структурных подразделений Городской детской поликлиники № 1 в медучреждение выехала начальник отдела организации медицинской и лекарственной помощи по Иркутску Вероника Войцеховская.

«Именно на необходимость ежедневного погружения в текущую ситуацию и проблемы лечебного учреждения начиная с регистратуры, мест общего пользования, приемного отделения и мест, где больше всего концентрируется поток пациентов, делает постоянный акцент в работе с главврачами региональный Минздрав. Конфликта могло бы не быть, если бы руководство поликлиники своевременно оценило ситуацию и усилило работу процедурного кабинета для забора крови в утренние часы еще одним специалистом», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время совместно с главными врачами руководством областного Минздрава будет проанализирована работа процедурных кабинетов в поликлиниках Иркутска и других крупных населенных пунктов области с целью определения пиковых нагрузок и выработки рекомендаций для улучшения медицинского обеспечения населения.