Суд решил, кто ответит за пожар, устроенный подростками в аквапарке Магнитогорска
Ущерб заплатят родители одного из мальчиков, несмотря на то, что «на дело» подростки ходили втроем.
Ущерб заплатят родители одного из мальчиков, несмотря на то, что «на дело» подростки ходили втроем.
ООО «Аквапарк» (Магнитогорск, Челябинская область) отсудило ущерб, причиненный пожаром, устроенным на детском аттракционе юными посетителями, — ущерб заплатят родители одного из пироманов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта Ленинского райсуда города Ольгу Шабур.
Напомним, в январе 2016 года загорелся лабиринт «Веселая пчелка», огнем были частично уничтожены и повреждены наружный тент, мягкие модули и пластиковые элементы аттракциона.
«Из материалов об отказе в возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, представленных суду, следовало, что мальчик с двумя друзьями проник внутрь аттракциона “Лабиринт”, где поджег листья, мусор и сетку аттракциона принесенными с собой спичками. Убедившись, что пламя занялось, мальчики убежали», — рассказала консультант.
Проанализировав представленные по делу доказательства, доводы и возражения сторон, суд пришел к выводу, что пожар в аттракционе произошел по вине несовершеннолетнего. Принято решение исковые требования аквапарка к родителям подростка удовлетворить частично — взыскав 58 тыс. 957 рублей в качестве возмещения убытка, причиненного возгоранием.
В удовлетворении иска ООО «Аквапарк» к родителям двух других несовершеннолетних, привлеченных к участию в деле в качестве соответчиков, суд отказал.
Решение суда вступило в законную силу.