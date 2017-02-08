Выбросившего котов из окна мужчину будут судить в Челябинске

Житель Челябинска предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, мужчина выбросил двух котов из окна 9 этажа, сообщают в региональной прокуратуре.

По данным правоохранителей, преступление было совершено из хулиганских побуждений. 29-летнему горожанину грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы либо арест на срок до 6 месяцев. Своей вины челябинец не признал.