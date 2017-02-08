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09:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

Выбросившего котов из окна мужчину будут судить в Челябинске

Животные погибли.

Житель Челябинска предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, мужчина выбросил двух котов из окна 9 этажа, сообщают в региональной прокуратуре.

По данным правоохранителей, преступление было совершено из хулиганских побуждений. 29-летнему горожанину грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы либо арест на срок до 6 месяцев. Своей вины челябинец не признал.

Напомним, в октябре 2016 года двух котов, погибших при падении с высоты, прохожие обнаружили на тротуаре возле дома на северо-западе города. Ранее за похожее преступление другого челябинца приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей.

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