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09:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омске заработала новая схема мошенничества: выигрыш в лотерею и крупные налоги

Жертва якобы становится победителем лотереи, но чтобы получить свой выигрыш, нужно заплатить налог. Чем больше сумма выигрыша, тем больше платежи.

Мошенничество приобретает все новые формы. Неизменным остается одно — омичи то и дело становятся жертвами обманщиков.

Полиция Омского области предупреждает о новом виде мошенничества и просит жителей региона быть бдительными. В последнее время распространенной стала съема мошенничества под предлогом выигрыша в лотерею.

Одной из жертв нового вида обмана стала 63-летняя старушка. Пожилая женщина обратилась в полицию с сообщением о краже у нее 365 тысяч рублей.

Несколько дней назад пенсионерке позвонила неизвестная женщина и обрадовала старушку: якобы та выиграла 200 тысяч рублей в лотерею. Однако для того, чтобы получить приз, нужно заплатить 18 тысяч налога. Пенсионерка перевела деньги на указанную банковскую карту, однако приза так и не получила.

В течение нескольких следующих дней пожилой женщине звонила незнакомка сообщала, что сумма выигрыша все увеличивается, и сейчас она составляет 1,225 миллионов рублей. Вместе с тем возросла и сумма необходимого налога. Обрадованная старушка безропотно перевела на карту в общей сложности 365 тысяч рублей. После этого незнакомка на связь не выходила, а бабушка наконец поняла, что стала жертвой аферистов.

Полиция возбудила уголовное дело и сейчас разыскивает мошенников.

УМВД России по Омской области напоминает: чтобы обезопасить себя от уловок мошенников, не доверяйте предложениям в сети Интернет о розыгрышах с денежными или иными призами, размещенные на малоизвестных сайтах, в смс и ммс-сообщениях. Как правило, они содержат вредоносные программы, позволяющие злоумышленникам взламывать страницы в социальных сетях, осуществлять спам-рассылку, а главное, получать доступ к личной информации, которую можно использовать для корыстных целей; не сообщайте посторонним лицам номер карты, код указанный на ее оброте, ПИН-код, логин и пароль от интернет-банка, а также смс-пароли, приходящие на ваш телефон; если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по телефону «02» или в дежурную часть отдела полиции.

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