В Омске заработала новая схема мошенничества: выигрыш в лотерею и крупные налоги

Мошенничество приобретает все новые формы. Неизменным остается одно — омичи то и дело становятся жертвами обманщиков.

Полиция Омского области предупреждает о новом виде мошенничества и просит жителей региона быть бдительными. В последнее время распространенной стала съема мошенничества под предлогом выигрыша в лотерею.

Одной из жертв нового вида обмана стала 63-летняя старушка. Пожилая женщина обратилась в полицию с сообщением о краже у нее 365 тысяч рублей.

Несколько дней назад пенсионерке позвонила неизвестная женщина и обрадовала старушку: якобы та выиграла 200 тысяч рублей в лотерею. Однако для того, чтобы получить приз, нужно заплатить 18 тысяч налога. Пенсионерка перевела деньги на указанную банковскую карту, однако приза так и не получила.

В течение нескольких следующих дней пожилой женщине звонила незнакомка сообщала, что сумма выигрыша все увеличивается, и сейчас она составляет 1,225 миллионов рублей. Вместе с тем возросла и сумма необходимого налога. Обрадованная старушка безропотно перевела на карту в общей сложности 365 тысяч рублей. После этого незнакомка на связь не выходила, а бабушка наконец поняла, что стала жертвой аферистов.

Полиция возбудила уголовное дело и сейчас разыскивает мошенников.