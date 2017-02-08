В Омске заработала новая схема мошенничества: выигрыш в лотерею и крупные налоги
Жертва якобы становится победителем лотереи, но чтобы получить свой выигрыш, нужно заплатить налог. Чем больше сумма выигрыша, тем больше платежи.
Жертва якобы становится победителем лотереи, но чтобы получить свой выигрыш, нужно заплатить налог. Чем больше сумма выигрыша, тем больше платежи.
Мошенничество приобретает все новые формы. Неизменным остается одно — омичи то и дело становятся жертвами обманщиков.
Полиция Омского области предупреждает о новом виде мошенничества и просит жителей региона быть бдительными. В последнее время распространенной стала съема мошенничества под предлогом выигрыша в лотерею.
Одной из жертв нового вида обмана стала 63-летняя старушка. Пожилая женщина обратилась в полицию с сообщением о краже у нее 365 тысяч рублей.
Несколько дней назад пенсионерке позвонила неизвестная женщина и обрадовала старушку: якобы та выиграла 200 тысяч рублей в лотерею. Однако для того, чтобы получить приз, нужно заплатить 18 тысяч налога. Пенсионерка перевела деньги на указанную банковскую карту, однако приза так и не получила.
В течение нескольких следующих дней пожилой женщине звонила незнакомка сообщала, что сумма выигрыша все увеличивается, и сейчас она составляет 1,225 миллионов рублей. Вместе с тем возросла и сумма необходимого налога. Обрадованная старушка безропотно перевела на карту в общей сложности 365 тысяч рублей. После этого незнакомка на связь не выходила, а бабушка наконец поняла, что стала жертвой аферистов.
Полиция возбудила уголовное дело и сейчас разыскивает мошенников.
УМВД России по Омской области напоминает: чтобы обезопасить себя от уловок мошенников, не доверяйте предложениям в сети Интернет о розыгрышах с денежными или иными призами, размещенные на малоизвестных сайтах, в смс и