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09:34 (мск), источник: СуперОмск

Омичка проиграла в лотерею, устроенную мошенницей, 365 тысяч рублей

Пожилая женщина общалась с мошенницей по телефону.

В отдел полиции № 5 обратилась за помощью пенсионерка Ленинского округа. Она стал жертвой аферистки.

На мобильный телефон пенсионерки звонила некая дама и говорила о выигрыше в 200 тысяч рублей. Для получения выигрыша от пенсионерки требовали заплатить налог — 18 тысяч. Пенсионерка отправила деньги на указанный номер карты, но выигрыш не получила, а звонки продолжились. Пострадавшей омичке сообщали, что сумма выигрыша уже увеличилась до миллиона 225 тысяч рублей. То есть и налог нужно платить в большем размере.

«После того как пенсионерка поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в полицию», — сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Всего женщина перевела на счет 365 тысяч рублей. По признакам мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

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