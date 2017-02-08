Омичка проиграла в лотерею, устроенную мошенницей, 365 тысяч рублей
Пожилая женщина общалась с мошенницей по телефону.
Пожилая женщина общалась с мошенницей по телефону.
В отдел полиции № 5 обратилась за помощью пенсионерка Ленинского округа. Она стал жертвой аферистки.
На мобильный телефон пенсионерки звонила некая дама и говорила о выигрыше в 200 тысяч рублей. Для получения выигрыша от пенсионерки требовали заплатить налог — 18 тысяч. Пенсионерка отправила деньги на указанный номер карты, но выигрыш не получила, а звонки продолжились. Пострадавшей омичке сообщали, что сумма выигрыша уже увеличилась до миллиона 225 тысяч рублей. То есть и налог нужно платить в большем размере.
«После того как пенсионерка поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в полицию», — сообщила
Всего женщина перевела на счет 365 тысяч рублей. По признакам мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.