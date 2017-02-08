Очередной нелегальный игровой салон закрыли в Иркутске

Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконных организации и проведения азартных игр проведены обысковые мероприятия в салоне игровых автоматов по улице Байкальская, 201 «а» в Иркутске. В ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов были изъяты 18 развлекательных аппаратов, денежные средства в сумме около 40 тысяч рублей и многое другое. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Данный игровой салон закрывается уже в третий раз. В апреле прошлого года игорное заведение было ликвидировано первый раз. Тогда были обнаружены и изъяты 24 компьютера, денежные средства в размере 88 тысяч рублей, а также документация, касаемая ведения игорной деятельности. В заведении находился персонал и посетители, последние указали, что в помещении проводились азартные игры.

«Несмотря на изъятие оборудования, заведение открылось вновь. Во второй раз обыски в салоне проходили в ноябре. Сотрудники полиции и СКР изъяли тогда 20 развлекательных аппаратов, около 11 тысяч рублей, семь камер видеонаблюдения, купюросчетную машинку, системный блок администратора и два видеорегистратора с жестким диском», — говорится в сообщении ведомства.