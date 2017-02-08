В Казани из Центра ядерной медицины исчезла радиоактивная игла
(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Казани ведутся поиски радиоактивной иглы, которая пропала накануне из Центра ядерной медицины, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Казани ведутся поиски радиоактивной иглы, которая пропала накануне из Центра ядерной медицины, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пропаже поступило в 10 часов утра. Игла размером 2,5 см х 0,8 мм была сделана из материала «Кобальт 60». По словам сотрудников Центра ядерной медицины, элемент хранился в сейфе закрытого хранилища. Сотрудники ЗПСО № 2 обследовали 1200 квадратных метров, но так и не смогли найти иглу.
Дальнейшими поисками будут заниматься полицейские.