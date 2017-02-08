6 лет колонии получил житель Воронежской области за попытку сжечь друга заживо

Как установлено следствием, трое мужчин решили выехать на природу. По дороге обратно, на дороге между селами Чигорак и Богана приятели, которые находились в состоянии опьянения, поссорились, вышли из машины и стали выяснять отношения. В ходе ссоры 42-летний мужчина схватил бутылку с горючим, облил им своего 57-летнего оппонента и поджег. Еще один их знакомый, на глазах которого все это произошло, попытался помочь другу — он начал тушить пламя, однако мужчина все равно получил серьезные ожоги.

В ГУ МВД по Воронежской области поясняют, что уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал его виновным в совершении данного преступления и приговорил к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.