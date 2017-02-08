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11:21 (мск), источник: Фонтанка

По пути из Петербурга в Москву пропали 20 тонн бананов

Полиция разыскивает груженый бананами грузовик с прицепом, который потерялся, выехав в Москву из морского порта Петербурга.

Источник: AP 2016

Как стало известно «Фонтанке», в полицию 7 февраля обратился 40-летний петербургский предприниматель, который заявил, что принадлежащий ООО «Манго» груз может быть похищен. Тысячу коробок бананов отправили ещё 1 февраля с завода «Моргидрострой». Последний раз автомобиль с прицепом марки «Ивеко» видели выезжающим с территории морского порта Петербурга. В поселок Малино Московской области фрукты должны были доставить 4 февраля.

Груз к месту назначения до сих пор не добрался, и неизвестно, где находится машина.

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