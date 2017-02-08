В ДТП с автобусом и фурой в Воронеже пострадали 5 пассажиров

В ДТП с участием автобуса большой вместимости Volvo и тягача с полуприцепом Renault Magnum пострадали пять пассажиров, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Авария произошла у дома № 60а по улице Богдана Хмельницкого в 6:40 среды, 8 февраля.

По данным полиции, 50-летний водитель автобуса, двигаясь в сторону Ленинского проспекта, не справился с управлением и врезался в припаркованный тягач 50-летнего жителя Белгородской области. В аварии пострадали пять пассажиров автобуса: двоим мужчинам 19 и 64 лет, а также 75-летней женщине потребовалась госпитализация, еще двух пассажирок 25 и 28 лет после оказания медицинской помощи отпустили домой.

К 8:00 ДТП спровоцировало пробку по улице Богдана Хмельницкого по направлению к Северному мосту, однако к 9:50 автомобильного затора практически не осталось. Правоохранители уточняют обстоятельства аварии.