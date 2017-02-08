Трех коров и двух свиней спасли из горящего коровника в Дзержинске

Трех коров и двух поросят спасли из горящего коровника в поселке Пушкино в Дзержинске, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

В результате пожара обгорела кровля и стены строения для животных на площади 48 кв.м. Причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.