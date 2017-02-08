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10:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Трех коров и двух свиней спасли из горящего коровника в Дзержинске

В Нижегородской области за сутки неисправные печи спровоцировали сразу четыре пожара.

Трех коров и двух поросят спасли из горящего коровника в поселке Пушкино в Дзержинске, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

В результате пожара обгорела кровля и стены строения для животных на площади 48 кв.м. Причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.

Именно из-за этого за сутки в регионе произошли еще три пожара. В Навашине обгорела баня, в поселке Ильино Володарского района сгорело строение, в селе Трудовое Дивеевского района огонь уничтожил личный жилой дом.

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