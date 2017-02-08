Пропавшую в Приангарье школьницу обнаружили в соседнем регионе
Девочка жила у знакомой.
Девочка жила у знакомой.
Медицинская сестра Куйтунской районной больницы обратилась в полицию с сообщением, что 21 января ушла и не вернулась находящаяся на лечении 15-летняя девочка, жительница села Харик Иркутской области. Совместные
Полицейские установили, что девушка ранее неоднократно уходил из дома. На розыск пропавшей были ориентированы сотрудники уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и наружные экипажи полиции. Были проведены подворовые обходы, обследованы прилегающие окрестности, организованы опросы родственников, друзей и знакомых девочки.
«С момента исчезновения ребенка поиски не прекращались. В результате
7 февраля сотрудниками