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10:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пропавшую в Приангарье школьницу обнаружили в соседнем регионе

Девочка жила у знакомой.

Медицинская сестра Куйтунской районной больницы обратилась в полицию с сообщением, что 21 января ушла и не вернулась находящаяся на лечении 15-летняя девочка, жительница села Харик Иркутской области. Совместные оперативно-разыскные мероприятия полицейских из Приангарья и республики Бурятия позволили найти без вести пропавшую девятиклассницу. Оказалось, что она жила у знакомой. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские установили, что девушка ранее неоднократно уходил из дома. На розыск пропавшей были ориентированы сотрудники уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и наружные экипажи полиции. Были проведены подворовые обходы, обследованы прилегающие окрестности, организованы опросы родственников, друзей и знакомых девочки.

«С момента исчезновения ребенка поиски не прекращались. В результате оперативно-разыскных мероприятий в полицию поступили данные, что несовершеннолетняя может находиться в республике Бурятия. С целью проверки информации сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции в Тулуне направили своим коллегам в соседний регион ориентировку на без вести пропавшую школьницу», — отметили в ведомстве.

7 февраля сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Улан-Удэ девочка было обнаружена на одной из улиц Октябрьского района города. Она жила у знакомой. В ближайшее время несовершеннолетняя будет возвращена родителям.

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