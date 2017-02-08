Кожамжаров рассказал, как собирали взятки в «Казахавтодоре»

«Два аудитора вымогали взятку у руководства “Казахавтодор”, а это такая организация, которая имеет во всех областях свои филиалы, определенную сумму денег, чтобы написать нормальное заключение по использованию бюджетных средств в данном АО», — пояснил он.

По словам чиновника, в сбор суммы взятки были вовлечены все руководители областных предприятий «Казахавтодора», каждый руководитель собрал по миллиону тенге.

«Где он берет эти деньги, он уже вымогает у тех предприятий, которые обслуживают дороги, выигрывают тендера, смотрят за качеством, производят средний и малый ремонт на дорогах республиканского, областного, районного значения», ― добавил Кожамжаров.

«Вроде бы оно на поверхности лежит вымогательство взятки со стороны сотрудников счетного комитета. Поэтому подобные вещи нужно серьезно пресекать», ― заключил глава ведомства.

Напомним, в декабре при получении части взятки от гендиректора РГП на ПХВ «Казахавтодор» Мукашева и его заместителя Шамишева в размере 16 миллионов тенге задержаны главные госаудиторы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Копобаева и Жангирбаева.