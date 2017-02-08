ФСБ и полиция поймали предполагаемых хакеров — участников атаки по выводу с банковских счетов более 1 миллиарда рублей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России, они были задержаны 25 января в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской областях. В настоящее время в отношении одного из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В мае прошлого года в результате эффективного взаимодействия МВД и ФСБ России проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны, и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года. За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд руб», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помимо незаконного проникновения в банковские системы, на счету злоумышленников взлом объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий Российской Федерации.

Сотрудниками правоохранительных органов одновременно проведены обыски по тридцати четырем адресам, в ходе которых было обнаружено и изъято свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, денежных средств порядка 4,5 млн руб., холодное оружие.

На данный момент к уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Мошенничество в сфере компьютерной информации».