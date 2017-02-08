Грузовик снес забор челябинского театра
ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля, РИА ФедералПресс. В Челябинске грузовик снес ограждение театра ЧТЗ. В результате происшествия поврежденным оказался металлический забор и бетонная колона, сообщают очевидцы в соцсетях.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля, РИА ФедералПресс. В Челябинске грузовик снес ограждение театра ЧТЗ. В результате происшествия поврежденным оказался металлический забор и бетонная колона, сообщают очевидцы в соцсетях.
ДТП произошло днем 7 февраля. Перевозивший строительные материалы большегруз вылетел за пределы дороги и въехал в ограду театра ЧТЗ. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.