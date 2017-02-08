Украинец пытался ввезти в Крым револьвер и 180 патронов

Инцидент произошел на прошлой неделе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск» — на въезд в Крым заехал автомобиль уроженца Кемеровской области, а ныне — 56-летнего гражданина Украины.

«В ходе осмотра транспортного средства российскими пограничниками обнаружены патрон охотничий от карабина “Барс” (калибр 5,6 мм) и произведенный в Турции пистолет марки “Trooper 3”, предназначенный для стрельбы патроном калибра 4 мм. Кроме того, к указанному пистолету, выполненному в виде револьвера, дополнением прилагалась коробка с боеприпасами типа “Флобер” в количестве 180 штук», — рассказали в Погрануправлении.

В связи с тем, что такой тип оружия запрещен к обороту на территории Российской Федерации, весь арсенал жителя Херсонской области изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой и будет принято правовое решение.