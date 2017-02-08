Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Власти упростят сдачу жилья в аренду
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Путин готовится к выходу к Атлантическому океану – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
9Колесница для королевских похорон
12:56 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре убили продавца мобильных телефонов

Краснодар. 8 фев. — Новая Кубань. В районе 18:30 на пересечении улиц Гаражной и Российской пешеходы обратились внимание на мужчину с ножевыми ранениями.

Потерпевший мучился от боли и явно нуждался в помощи врачей. Неравнодушные горожане вызвали на место происшествия скорую помощь. Однако медикам не удалось спасти жизнь раненного — на момент их приезда мужчина уже скончался.

В правоохранительных органах установили личность погибшего. Им оказался продавец мобильных телефонов. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Сочи заложили именную звезду в честь члена МОК Жана-Клода Килли
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД отчиталось о задержании хакеров, укравших миллиард рублей
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Песков: угрозы режиссеру «Матильды» недопустимы
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Бесплатную приватизацию жилья продлят до 2019 года
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь