В Краснодаре убили продавца мобильных телефонов

Потерпевший мучился от боли и явно нуждался в помощи врачей. Неравнодушные горожане вызвали на место происшествия скорую помощь. Однако медикам не удалось спасти жизнь раненного — на момент их приезда мужчина уже скончался.

В правоохранительных органах установили личность погибшего. Им оказался продавец мобильных телефонов. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.