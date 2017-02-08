В Краснодаре убили продавца мобильных телефонов
Краснодар. 8 фев. — Новая Кубань. В районе 18:30 на пересечении улиц Гаражной и Российской пешеходы обратились внимание на мужчину с ножевыми ранениями.
Краснодар. 8 фев. — Новая Кубань. В районе 18:30 на пересечении улиц Гаражной и Российской пешеходы обратились внимание на мужчину с ножевыми ранениями.
Потерпевший мучился от боли и явно нуждался в помощи врачей. Неравнодушные горожане вызвали на место происшествия скорую помощь. Однако медикам не удалось спасти жизнь раненного — на момент их приезда мужчина уже скончался.
В правоохранительных органах установили личность погибшего. Им оказался продавец мобильных телефонов. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.