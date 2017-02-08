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10:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МВД задержало группу хакеров по делу о краже более 1 млрд рублей

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской области задержаны девять подозреваемых по делу о краже более 1 млрд руб. с банковских счетов. Задержания были проведены в связи с выявленными фактами 25 января 2017 года, при этом хищения средств крупной группировкой хакеров из 17 регионов начались в 2013 году, сообщает МВД России.

Источник: Reuters
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«В мае 2016 года в результате эффективного взаимодействия МВД и ФСБ России проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны, и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года. За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд руб.», — приводятся слова представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

Помимо незаконного проникновения в банковские системы, также были взломаны объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий России. «На данный момент к уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… В ходе расследования данного уголовного дела к началу 2017 года были установлены другие участники организованной группы, также причастные к противоправной деятельности», — рассказала Ирина Волк.

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МВД и ФСБ раскрыли мощную группировку хакеров
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