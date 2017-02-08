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10:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Телефонный мошенник обманул иркутянина, желавшего устроиться на работу

Иркутянин лишился денег, желая получить работу.

Мошенник похитил 4,5 тыс. рублей у 24-летнего иркутянина, желавшего устроиться на работу. Как сообщает 8 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, о похищении у него денег в полицию заявил молодой человек, который рассказал, что увидел на популярном сайте бесплатных объявлений вакансию водителя в одном из учреждений органов власти Иркутска. Иркутянин позвонил по указанному номеру телефона, ему ответил «потенциальный работодатель», который попросил перевести ему деньги и сказал, что вернет их при встрече. Мужчина выполнил перевод, приехал на место встречи, но выяснилось, что вакансий водителя нет, никто из представителей организации встречу не назначал.

Полицейские установили, что абонентский номер автора объявления зарегистрирован в Ростовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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