Телефонный мошенник обманул иркутянина, желавшего устроиться на работу
Иркутянин лишился денег, желая получить работу.
Иркутянин лишился денег, желая получить работу.
Мошенник похитил 4,5 тыс. рублей у 24-летнего иркутянина, желавшего устроиться на работу. Как сообщает 8 февраля 2017 года
Полицейские установили, что абонентский номер автора объявления зарегистрирован в Ростовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».