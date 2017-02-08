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10:58 (мск), источник: PROUFU.ru

Житель Башкирии после похорон соседа обокрал его квартиру

Жительницу Мелеузовского района обокрали после похорон ее отца. Украденные вещи принадлежали погибшему, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

51-летний местный житель, сосед погибшего, пришел на похороны с плохими намерениями. Мужчина похитил из дома умершего деревообрабатывающий станок, шлифовальную машинку и зарядное устройство для аккумулятора. Пропажу заметила 36-летняя дочь покойного.

Женщина тут же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов после опроса местных жителей задержали подозреваемого. Он признал свою вину. Поступок объяснил тем, что покойному эти инструменты уже не нужны. Мужчина также надеялся, что пропажу никто не заметит.

Отделом МВД по Мелеузовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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