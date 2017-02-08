Энергоснабжение 27 населенных пунктов Крыма нарушено из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Сильный ветер в ночь на среду, 8 февраля, нарушил энергоснабжение в 27 населенных пунктах Крыма, сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго», не уточнив, сколько жителей региона осталось без света.

«В ночь с 7 на 8 февраля в результате ухудшения погодных условий (порывистый ветер до 25 м/с, мороз, гололедообразование) было нарушено электроснабжение в 27 населенных пунктах Крыма, из них в восьми — частично (в основном это Раздольненский, Первомайский и Сакский районы)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 8 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение.

«Энергетики “Крымэнерго” прилагают максимум усилий для скорейшей подачи электричества в дома крымчан», — заверили в энергокомпании.