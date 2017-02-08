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11:10 (мск), источник: Вести Иркутск

Больницу в Усть-Илимске проверят после инцидента с пациентом

Усть-Илимскую городскую больницу ждёт проверка — после интернет-обращения в «Вести-Иркутск» одного из жителей города.

Источник: Вести Иркутск

В рубрике «Мобильный репортёр» телезритель Михаил Коновалов оставил сообщение о том, что его отец обратился в медучреждение с вывихом правого плеча. По его словам, врачи провели, дословно, «очень простую операцию», после которой, не выходя из наркоза, пенсионер впал в кому. Михаил утверждает, врачи больницы больше недели скрывали информацию о местонахождении и состоянии здоровья мужчины, тем самым пытаясь утаить факт передозировки наркоза. Спустя месяц Владимир Иннокентьевич всё же вышел из комы, но стал недееспособным. По сути — превратился в «растение».

Как нам сообщили сегодня в минздраве области, они проведут тщательную проверку. С опросом персонала и анализом рабочей документации. Для этого организуют специальную комиссию. Так что будем ждать результатов.

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