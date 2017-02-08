Пассажиры разбившегося на Урале автобуса не были пристёгнуты

Семеро пассажиров попавшего в ДТП автобуса Екатеринбург — Ревда не были пристёгнуты ремнями безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло днём 6 февраля на 316-м километре дороги Пермь — Екатеринбург. В результате ЧП девять человек получили травмы. Среди них водительница и пассажир легковой машины, также попавшей в ДТП.

Сотрудники ГИБДД посчитали, что пассажиры автобуса в основном получили травмы именно из-за того, что не были пристёгнуты. При этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, регулярно пользующийся пригородным транспортом, нередко в автобусах просто отсутствуют такие ремни.

Сотрудники ГИБДД осмотрели восемь автобусов и в отношении шестерых водителей составили административные протоколы. Где-то они не увидели ремней безопасности, они были вырезаны, а где-то штраф водители получили за то, что их пассажиры не пристегнулись имеющимися ремнями.

Также сотрудники ГИБДД проверили и общественный транспорт Екатеринбурга. Были оштрафованы водители маршрутов номер 083 и 05. Им вменили проезд на красный свет, непредоставление преимущества в движении, а также разговор по телефону.