Пассажиры разбившегося на Урале автобуса не были пристёгнуты
ГИБДД начала проверки общественного транспорта.
ГИБДД начала проверки общественного транспорта.
Семеро пассажиров попавшего в ДТП автобуса Екатеринбург — Ревда не были пристёгнуты ремнями безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Напомним, ДТП произошло днём 6 февраля на 316-м километре дороги Пермь — Екатеринбург. В результате ЧП девять человек получили травмы. Среди них водительница и пассажир легковой машины, также попавшей в ДТП.
Сотрудники ГИБДД посчитали, что пассажиры автобуса в основном получили травмы именно
Сотрудники ГИБДД осмотрели восемь автобусов и в отношении шестерых водителей составили административные протоколы.
Также сотрудники ГИБДД проверили и общественный транспорт Екатеринбурга. Были оштрафованы водители маршрутов номер 083 и 05. Им вменили проезд на красный свет, непредоставление преимущества в движении, а также разговор по телефону.