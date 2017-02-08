На Урале семилетний мальчик попал в больницу после обрушения потолка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге семилетний мальчик был госпитализирован с сотрясением мозга после того как на него обвалился кусок штукатурки с потолка.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге семилетний мальчик был госпитализирован с сотрясением мозга после того как на него обвалился кусок штукатурки с потолка.
По словам жильцов дома, в это время на крыше проводились работы по капитальному ремонту. Однако, в управляющей компании это отрицают. По словам представителей УК, работы были закончены за дна дня до случившегося.
Инцидент произошел 2 февраля в многоквартирном доме по адресу Куйбышева № 82.
«Пострадавший ребенок 2009 года рождения играл в своей комнате. Тетя, под присмотром которой находился первоклассник, отлучилась на несколько минут на кухню, чтобы сделать ему чай. Внезапно женщина услышала грохот и плач племянника. Кстати, мальчик не только получил сотрясение мозга, его правый глаз перестал двигаться», — приводит Live.ru заявление источника в правоохранительных органах.
В настоящий момент мальчик отпущен на амбулаторное лечение. Мама пострадавшего ребенка намерена обратится в полицию.