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11:22 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале семилетний мальчик попал в больницу после обрушения потолка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге семилетний мальчик был госпитализирован с сотрясением мозга после того как на него обвалился кусок штукатурки с потолка.

По словам жильцов дома, в это время на крыше проводились работы по капитальному ремонту. Однако, в управляющей компании это отрицают. По словам представителей УК, работы были закончены за дна дня до случившегося.

Инцидент произошел 2 февраля в многоквартирном доме по адресу Куйбышева № 82.

«Пострадавший ребенок 2009 года рождения играл в своей комнате. Тетя, под присмотром которой находился первоклассник, отлучилась на несколько минут на кухню, чтобы сделать ему чай. Внезапно женщина услышала грохот и плач племянника. Кстати, мальчик не только получил сотрясение мозга, его правый глаз перестал двигаться», — приводит Live.ru заявление источника в правоохранительных органах.

В настоящий момент мальчик отпущен на амбулаторное лечение. Мама пострадавшего ребенка намерена обратится в полицию.

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