Человек за бортом: в Севастополе девушка выпала из движущейся маршрутки

На видеозаписи видно, как на остановке девушка села в городскую маршрутку, и когда микроавтобус стал отъезжать от остановки, распахнулась задняя дверь и девушка выпала прямо на проезжую часть. Следующий за маршруткой автомобиль такси вовремя успел остановиться и не допустил наезд на человека.

Водитель маршрутки также остановился и пошел к выпавшей пассажирке, которая встала с проезжей части и отошла на остановку. По информации очевидцев, девушке вызвали скорую помощь и отправили ее в больницу для осмотра.