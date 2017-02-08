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11:15 (мск), источник: РИА Крым

Человек за бортом: в Севастополе девушка выпала из движущейся маршрутки

Инцидент произошел накануне в районе Студгородка в городе-герое Севастополе. Во время движения из задней двери маршрутки выпала пассажирка. Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения.

Источник: РИА "Новости"

На видеозаписи видно, как на остановке девушка села в городскую маршрутку, и когда микроавтобус стал отъезжать от остановки, распахнулась задняя дверь и девушка выпала прямо на проезжую часть. Следующий за маршруткой автомобиль такси вовремя успел остановиться и не допустил наезд на человека.

Водитель маршрутки также остановился и пошел к выпавшей пассажирке, которая встала с проезжей части и отошла на остановку. По информации очевидцев, девушке вызвали скорую помощь и отправили ее в больницу для осмотра.

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