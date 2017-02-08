Директор новороссийской компании обманул налоговиков на 40 млн рублей

Директор компании стал фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.б ч.2 ст. 199 УК РФ).

В декларацию за I квартал 2016 года были внесены заведомо ложные данные, влияющие на уплату налога на добавленную стоимость. В итоге ООО «Макей» перечислил в кубанскую казну всего 1% от всей полагающейся суммы.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю директор организации, занимающейся оптовой торговлей лесо- и строительными материалами находится под следствием.