На Кубани задержаны участники группы хакеров, укравшей 1 млрд рублей

Преступную деятельность группировка вела с 2013 года. В нее входило не менее 50 участников. Злоумышленники, орудовавшие в 17-ти российских регионах, похищали деньги со счетов клиентов различных финорганизаций в течение трех лет. Хакерам удалось перевести на свои счета свыше 1 млрд руб., сообщает пресс-служба МВД России.

Спецслужбы выяснили, что хакеры взламывали инфосистемы стратегических промышленных предприятий РФ. В ходе обысков по 34 адресам одновременно оперативники получили множество улик, в частности более 90 единиц компьютерной техники, 4,5 млн. рублей наличными и даже холодное оружие. К уголовной ответственности уже привлекли 27 организаторов и соучастников. Им предъявлены обвинения.

— В конце января 2017 года правоохранители одновременно задержали девятерых подозреваемых в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской областях, — заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.