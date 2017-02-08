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11:57 (мск), источник: Югополис

На Кубани задержаны участники группы хакеров, укравшей 1 млрд рублей

Задержанные сотрудниками МВД и ФСБ России девять подозреваемых по делу хакеров, укравших со счётов более 1 миллиарда рублей, состояли в хакерской группе Lurk.

Преступную деятельность группировка вела с 2013 года. В нее входило не менее 50 участников. Злоумышленники, орудовавшие в 17-ти российских регионах, похищали деньги со счетов клиентов различных финорганизаций в течение трех лет. Хакерам удалось перевести на свои счета свыше 1 млрд руб., сообщает пресс-служба МВД России.

Спецслужбы выяснили, что хакеры взламывали инфосистемы стратегических промышленных предприятий РФ. В ходе обысков по 34 адресам одновременно оперативники получили множество улик, в частности более 90 единиц компьютерной техники, 4,5 млн. рублей наличными и даже холодное оружие. К уголовной ответственности уже привлекли 27 организаторов и соучастников. Им предъявлены обвинения.

— В конце января 2017 года правоохранители одновременно задержали девятерых подозреваемых в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской областях, — заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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