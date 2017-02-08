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12:38 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Почти 100 нарушений выявили полицейские в ходе операции «Грузовик» на МКАД

Автоинспекторы выявили 96 различных нарушений в ходе мероприятия «Грузовик» на МКАД, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Источник: РИА "Новости"

«В целях профилактики ДТП с участием грузовых транспортных средств, соблюдения ими норм безопасности при перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов, а также в целях недопущения эксплуатации грузового автотранспорта с незаконными внесениями изменений в конструкцию транспортных средств на территории обслуживания 1 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе прошло мероприятие «Грузовик», — говорится в материале.

Как отмечается, особое внимание сотрудники ГИБДД уделяли нарушениям режима труда и отдыха, поскольку водители стремятся скорее доехать до места назначения и временами не соблюдают установленный режим, а это приводит к совершению ДТП.

В общей сложности автоинспекторы выявили 96 нарушений со стороны водителей, в том числе уже упомянутые нарушения режима труда и отдыха, факты управления грузовиком с неисправностями, случаи управления машиной, не прошедшей предрейсового техконтроля. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

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