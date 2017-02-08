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12:16 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге шестилетняя девочка выжила, выпав из окна восьмого этажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга при падении с восьмого этажа многоквартирного дома пострадал малолетний ребенок.

Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из домов по улице Машиностроителей. В бессознательном состоянии малышка была экстренно госпитализирована в ДГКБ № 9, сообщает «Лайф».

У пострадавшей диагностированы закрытый перелом бедренной кости со смещением, закрытый перелом плечевой кости, ушиб головного мозга и травматический шок первой степени.

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