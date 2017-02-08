На Среднем Урале снос ледового городка, где играли дети, проверят следователи
Сносом ледового городка в Качканаре в то время, когда там находились дети, проверят следователи. Начата доследственная проверка.
Сносом ледового городка в Качканаре в то время, когда там находились дети, проверят следователи. Начата доследственная проверка.
Как сообщили Накануне.RU в
Согласно предварительной информации, снос городка начали коммунальные службы по распоряжению администрации городского округа. При этом никаких мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в частности, по установке ограждений, предпринято не было. Лишь по счастливой случайности во время работ никто из находившихся на площадке детей не пострадал.
Как уточнили в ведомстве, в ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства, при которых производились работы по сносу ледового городка без установки необходимых ограждений; устанавливается организация, проводившая работы, принимаются меры к опросу очевидцев, а также работников организации и должностных лиц администрации городского округа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее проверку уже начала прокуратура.