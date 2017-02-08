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12:00 (мск), источник: ТАСС

Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии, сообщило посольство России в стране.

Источник: Reuters

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean, — сообщает российское дипломатическое представительство на своей странице в сети Twitter. — С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных».

Комментарии
8
вася полянский
а не запустить ли нам товарищи бомбы ядерные во все злачные регионы мира?
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Ольга Лысенко
Что то сразу подумалось об Украине. Похоже, там все идет к тому же.
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Дроба
В Нигерии всегда так. Еще при СССР, там постоянно дежурил военный корабль.
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