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11:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Хулиганы массово режут покрышки на припаркованных машинах в Южном микрорайоне Хабаровска

Местные жители подозревают, что порчей шин занимаются сотрудники автомастерских или платных стоянок.

Источник: Губерния онлайн

Жители дома № 16 на улице Рокоссовского в Хабаровске рассказали, что в их дворе завелись вредители: по ночам неизвестные режут покрышки на припаркованных машинах. Только за минувшие сутки хулиганы успели испортить имущество шестерых автолюбителей, сообщает портал «Губерния».

«Колеса стали резать в первых числах января. Резали по одному колесу, потом инциденты временно прекратились — и вот опять все началось. Сегодняшним утром обнаружили, что повреждены по два колеса на шести машинах. Колеса не просто протыкают, а режут, восстановлению они не подлежат. Потом только менять. На нашей машине тоже повредили два колеса, пришлось их менять», — рассказала жительница дома № 16 на Рокоссовского Нина Тимурзиева.

Жильцы подозревают, что к ночным происшествиям причастны работники компаний, которые могут извлечь из этого финансовую выгоду.

«При обращении в шиномонтажную выяснилось, что это не только около нашего дома режут шины — прошлись и по другим улицам Южного микрорайона. Был массовый наплыв, создавалась огромная очередь с повреждениями колес. В связи с чем у нас подозрения на работников автостоянок, шиномонтажек и авторынков», — добавила Нина Тимурзиева.

Как рассказала еще одна пострадавшая, автовладелица Екатерина Лозовая, 18 января она написала заявление в полицию, однако ответа пока не получила.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что проверка по заявлению продлена до 30 дней, ее итоги станут известны в середине февраля.

«18 января к нам поступило заявление от Екатерины Лозовой с просьбой провести проверку по проколотым шинам. В настоящее время проверка еще ведется. По ее результатам будет принято процессуальное решение [о возбуждении дела или отказе в его возбуждении]. По материалам дела работает участковый-уполномоченный отдела полиции № 2», — сообщил старший специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

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