Рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Приморье

С 30.01.17 г. по 05.02.17 г. по г. Владивостоку заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 18,6%. Превышение эпидемического порога регистрируется еще на 10 административных территориях края (г.г. Арсеньев, Лесозаводск, Спасск-дальний, Партизанск, Надеждинском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском районах). Хотя в целом на территории Приморского края заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 17,0%.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Приморскому краю, с начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа зарегистрирована преимущественно циркуляция вирусов гриппа А (H3N2), гриппа В, зарегистрированы единичные случаи гриппа А (H1N1)pdm-09. Кроме того, от больных людей выделялись РНК (ДНК) вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирусы, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы. В целях профилактики формирования множественных очагов гриппа и ОРВИ с 40 недели проводится мониторинг посещаемости детьми детских образовательных учреждений. При одномоментном отсутствии 20% детей с признаками ОРВИ в классе, группе, дошкольном или общеобразовательном учреждении приостанавливается посещение детьми класса, группы или учреждения на срок не менее 7 дней. За 4 неделю 2017 г. полностью приостанавливалось функционирование 9 школ и 3-х дошкольных учреждений на территориях: г. Артема — 5 школ, 3 дошкольных образовательных учреждениях; по 1 школе в Ольгинском, Надеждинском, Хорольском, Ханкайском районах. Частично приостановлен учебный процесс в 58 группах в 43 ДОУ, 154 класса в 41 школе.