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11:55 (мск), источник: Вести Приморье

Рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Приморье

По г. Владивостоку заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 18,6%. Превышение эпидемического порога регистрируется еще на 10 административных территориях края (г.г. Арсеньев, Лесозаводск, Спасск-дальний, Партизанск, Надеждинском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском районах).

Источник: Вести Приморье

С 30.01.17 г. по 05.02.17 г. по г. Владивостоку заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 18,6%. Превышение эпидемического порога регистрируется еще на 10 административных территориях края (г.г. Арсеньев, Лесозаводск, Спасск-дальний, Партизанск, Надеждинском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском районах). Хотя в целом на территории Приморского края заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 17,0%.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Приморскому краю, с начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа зарегистрирована преимущественно циркуляция вирусов гриппа А (H3N2), гриппа В, зарегистрированы единичные случаи гриппа А (H1N1)pdm-09. Кроме того, от больных людей выделялись РНК (ДНК) вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирусы, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы. В целях профилактики формирования множественных очагов гриппа и ОРВИ с 40 недели проводится мониторинг посещаемости детьми детских образовательных учреждений. При одномоментном отсутствии 20% детей с признаками ОРВИ в классе, группе, дошкольном или общеобразовательном учреждении приостанавливается посещение детьми класса, группы или учреждения на срок не менее 7 дней. За 4 неделю 2017 г. полностью приостанавливалось функционирование 9 школ и 3-х дошкольных учреждений на территориях: г. Артема — 5 школ, 3 дошкольных образовательных учреждениях; по 1 школе в Ольгинском, Надеждинском, Хорольском, Ханкайском районах. Частично приостановлен учебный процесс в 58 группах в 43 ДОУ, 154 класса в 41 школе.

В целях предупреждения вспышек гриппа и ОРВИ необходимо проводить активное выявление заболевших ОРВИ и гриппом в детских организованных коллективах. В дошкольных учреждениях особенно большое значение имеют ежедневные утренние осмотры детей. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив, так как острые вирусные инфекции и грипп имеют легкий механизм передачи, инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Родителям рекомендуем не отправлять в образовательные учреждения детей с любыми проявлениями ОРВИ. В целях профилактики гриппа необходимо проведение неспецифической профилактики, которая состоит в общем укреплении защитных сил организма, для этого необходимо вести здоровый образ жизни: достаточный сон (полезно спать при открытой форточке, но избегать сквозняков); правильное питание — ежедневно включать в рацион питания свежие овощи и фрукты, необходимо принимать аскорбиновую кислоту (витамин С), что позволит повысить общий иммунитет к вирусным заболеваниям; больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и т. д. При появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, поскольку велик риск развития осложнений. Чтобы избежать осложнений — необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью. Только врач может поставить правильный диагноз. Самолечение при гриппе недопустимо, лечение должно проводиться в соответствии с состоянием и возрастом пациента. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания.

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