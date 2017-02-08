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11:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярске СК раскрыл хищение в космической отрасли на 6 млн рублей

Следственный комитет объявил о задержании двух человек, чиновника и коммерсанта, по подозрению в том, что они украли бюджетные деньги, выделенные на важные космические разработки. И хотя подозреваемые задержаны, следствие пока не называет их имен, только географию — задержание было в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

Как разъяснили корреспонденту «РГ» в СК, по версии следствия, все началось в 2013 году. В тот год руководитель научно-исследовательского управления в рамках госконтракта заключил договор на 6 миллионов рублей с неким директором коммерческой организации. Договор касался разработки системы управления в космической отрасли.

Любопытно, почему выбор чиновника пришелся именно на эту фирму, ведь контора не обладала ни силами, ни средствами, чтобы создать специальные высокотехнологические системы. У коммерческой структуры не оказалось не только материально-технической базы, но даже научных сотрудников.

Возможно, выбор определило то, что учредителями организации были родственники руководства научно-технического управления.

Сейчас, по информации СКР, по факту «увода» казенных денег родне, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Оба фигуранта задержаны, их статус — подозреваемые. Про этих людей на сегодняшний день известно лишь то, что руководителю научно-исследовательского управления 37 лет, а директору аффилированного коммерческого предприятия — 31 год.

Возможно, секретность следствия объясняется тем, что научно-исследовательское управление находилось в структуре одного из опорных вузов в сфере космической промышленности и его название решили не разглашать.

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