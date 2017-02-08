«Скорая» попала в аварию на АЗС в Новосибирске
Водитель Nissan не пропустил газель «скорой помощи» и протаранил ее правый бок, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Водитель Nissan не пропустил газель «скорой помощи» и протаранил ее правый бок, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Авария произошла днем 8 февраля на улице Пролетарская в Октябрьском районе. Водитель универсала Nissan выезжал с
Японский автомобиль ударил «скорую» в район правого переднего колеса, информация о пострадавших отсутствует.