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12:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Скорая» попала в аварию на АЗС в Новосибирске

Водитель Nissan не пропустил газель «скорой помощи» и протаранил ее правый бок, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Авария произошла днем 8 февраля на улице Пролетарская в Октябрьском районе. Водитель универсала Nissan выезжал с авто-заправочной станции, когда не заметил проезжающую мимо газель «скорой помощи» и врезался в нее.

Японский автомобиль ударил «скорую» в район правого переднего колеса, информация о пострадавших отсутствует.

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