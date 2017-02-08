21-летний новосибирец выстрелил в грудь полицейскому

Инцидент произошел вечером 7 февраля в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники полиции заподозрили в 21-летнем мужчине мошенника и решили его задержать, но встретили сопротивление.

Мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета в сотрудников полиции, причинив одному из них ранение в области грудной клетки, а другому — в области шеи.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, мужчина был задержан и доставлен в полицию. У него был изъят травматический пистолет со сбитым номером.

Тем не менее, несмотря на полученные ранения, силовикам удалось обезоружить злоумышленника, после чего он был задержан.

Следователем областного СУ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.