Пранкеру Сергею Давыдову, обвиняемому в четырех преступлениях, грозит новое уголовное дело

Как сообщил источник в правоохранительных органах, СКР завершает доследственную проверку о поведении арестованного Давыдова в Свердловском районном суде Перми.

При рассмотрении очередного ходатайства полиции о продлении срока содержания под стражей этот обвиняемый отказался самостоятельно идти в зал судебных заседаний.