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12:00 (мск), источник: Новости Перми

Пранкеру Сергею Давыдову, обвиняемому в четырех преступлениях, грозит новое уголовное дело

Известный пранкер Сергей Давыдов, который с 10 мая 2016 года находится под стражей по обвинению в четырех преступлениях, может стать фигурантом нового уголовного дела — об оскорблении представителя власти.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, СКР завершает доследственную проверку о поведении арестованного Давыдова в Свердловском районном суде Перми.

При рассмотрении очередного ходатайства полиции о продлении срока содержания под стражей этот обвиняемый отказался самостоятельно идти в зал судебных заседаний.

С разрешения судьи Сергея Карпова полицейские на руках понесли Давыдова из конвойного помещения, расположенного в цокольном этаже. При движении по лестничному маршу на второй этаж обвиняемый выкрикивал нецензурные выражения в адрес представителей власти, что было зафиксировано аудиозаписью. Такое преступление наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей либо исправительными работами на срок до 1 года.

Напомним, 21 октября 2016 года Давыдов уже обвинен по четырем эпизодам. Это интернет-вымогательство 100 тыс. рублей у начальника отдела образования Свердловского района Перми Ирины Красноборовой и интернет-клевета на бывшего заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева. Кроме того, Давыдов от имени руководства Пермского краевого суда и Совета судей Пермского края звонил в Соликамский городской суд и Индустриальный районный суд Перми. Предлагая вынести решения по рассматриваемым делам, он совершил воспрепятствование правосудию — полагает полиция.

Расследование по четырем эпизодам уже завершено, обвиняемый и защита получили возможность ознакомиться со всеми собранными уликами. Как стало известно «Новостям Перми», среди доказательств имеются показания некого засекреченного свидетеля. Сам Давыдов вину не признает.

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