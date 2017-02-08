Житель Кубани несколько месяцев прожил в подвале, скрываясь от правосудия
В Отрадненском районе полицейские нашли мужчину, обвиняемого в мошенничестве.
В Отрадненском районе полицейские нашли мужчину, обвиняемого в мошенничестве.
Житель Отрадненского района обманным путем завладел автомобилем «Лада Приора». Между ним и его приятелем была заключена устная договоренность о
Сотрудники полиции установили местонахождение 24-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Затем он был отпущен под подписку о невыезде. Но в установленный срок мужчина не явился в суд и был объявлен в розыск.
Выяснилось, что скрываясь от правосудия, он несколько месяцев скрывался в подвальном помещении своей родственницы. Там же мужчина был задержан.
Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.