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15:12 (мск), источник: Югополис

Житель Кубани несколько месяцев прожил в подвале, скрываясь от правосудия

В Отрадненском районе полицейские нашли мужчину, обвиняемого в мошенничестве.

Житель Отрадненского района обманным путем завладел автомобилем «Лада Приора». Между ним и его приятелем была заключена устная договоренность о купле-продаже машины в рассрочку. Но в оговоренный срок деньги за машину мужчина не выплатил, а после перестал выходить на связь. Ущерб потерпевшему составил 160 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили местонахождение 24-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Затем он был отпущен под подписку о невыезде. Но в установленный срок мужчина не явился в суд и был объявлен в розыск.

Выяснилось, что скрываясь от правосудия, он несколько месяцев скрывался в подвальном помещении своей родственницы. Там же мужчина был задержан.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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