На месте падения Ту-154 нашли почти 130 обломков за сутки

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

«В течение суток в районе проведения работ обнаружены и подняты на поверхность 127 обломков самолета и 20 фрагментов тел», — рассказал собеседник агентства, добавив, что водолазы погружались в воду 12 раз.

По его словам, всего за последние 11 дней на месте проведения поисковых работ под Сочи были найдены 576 обломков разбившегося самолета, а также 32 фрагмента тел погибших.

Расследование причин катастрофы продолжается.