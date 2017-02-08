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16:53 (мск), источник: РИА Новости

На месте падения Ту-154 нашли почти 130 обломков за сутки

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Водолазы, продолжающие работать на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ вблизи Сочи, обнаружили за минувшие сутки еще почти 130 обломков самолета и порядка 20 фрагментов человеческих тел, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах.

Источник: РИА Новости

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

«В течение суток в районе проведения работ обнаружены и подняты на поверхность 127 обломков самолета и 20 фрагментов тел», — рассказал собеседник агентства, добавив, что водолазы погружались в воду 12 раз.

По его словам, всего за последние 11 дней на месте проведения поисковых работ под Сочи были найдены 576 обломков разбившегося самолета, а также 32 фрагмента тел погибших.

Расследование причин катастрофы продолжается.

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