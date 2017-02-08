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12:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чайковском 6-летние дети сбежали от родителей после случайного знакомства

Мальчика и девочку нашли на набережной бойцы Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии в Чайковском нашли пропавших детей. Родители шестилетней девочки оставили малышку покататься на горке на улице Ленина. Когда они вернулись за ребёнком, то с ужасом обнаружили, что детская площадка пустая.

«Наряду группы задержания отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пермскому краю поступило сообщение о том, что потерялась шестилетняя девочка, — сообщает пресс-служба ПФО Федеральной службы войск национальной гвардии России. — Определив, куда мог пойти ребенок, сотрудники осмотрели окрестные улицы и дворы».

Целый час силовики прочёсывали город, пытаясь найти малышку. Наконец, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии увидели детей, которые гуляли вблизи городского речного порта. Как выяснилось, девочка ушла гулять не одна, а вместе с новым другом такого же возраста.

Детей вернули взволнованным родителям.

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