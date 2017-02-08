В Чайковском 6-летние дети сбежали от родителей после случайного знакомства
Мальчика и девочку нашли на набережной бойцы Росгвардии.
Мальчика и девочку нашли на набережной бойцы Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии в Чайковском нашли пропавших детей. Родители шестилетней девочки оставили малышку покататься на горке на улице Ленина. Когда они вернулись за ребёнком, то с ужасом обнаружили, что детская площадка пустая.
«Наряду группы задержания отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пермскому краю поступило сообщение о том, что потерялась шестилетняя девочка, — сообщает
Целый час силовики прочёсывали город, пытаясь найти малышку. Наконец, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии увидели детей, которые гуляли вблизи городского речного порта. Как выяснилось, девочка ушла гулять не одна, а вместе с новым другом такого же возраста.
Детей вернули взволнованным родителям.