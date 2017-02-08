Двое заводчан осуждены за убийство психбольного знакомого

Преступление произошло в августе 2016 года. Жители Троицкого района Илья Головизин и Денис Лобашов выпивали на заводе, на котором работали. Выйдя на улицу, Лобашов встретил у ворот психически больного знакомого. Из личной неприязни он затащил мужчину в здание, где избил. Чуть позже к нему присоединился Головин. Вместе они пинали уже лежавшего на полу пострадавшего, били металлическим прутом, кидали в него ножи и вилки. От полученных травм мужчина скончался.

«Головизину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, Лобашову — 17 лет 6 месяцев, обоим — в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Кроме того, суд взыскал с осужденных солидарно в пользу сына убитого материальный ущерб в размере 24 тысяч рублей (расходы на погребение), а также с каждого по 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.