Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Хлоргексидин вызывает аллергию
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Как мы растим маленьких тиранов
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идёт бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Путин готовится к выходу к Атлантическому океану – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Двое заводчан осуждены за убийство психбольного знакомого

В Челябинской области двое сотрудников Кичигинского ремонтно-механического завода осуждены за убийство знакомого, страдающего психическим заболеванием.

Преступление произошло в августе 2016 года. Жители Троицкого района Илья Головизин и Денис Лобашов выпивали на заводе, на котором работали. Выйдя на улицу, Лобашов встретил у ворот психически больного знакомого. Из личной неприязни он затащил мужчину в здание, где избил. Чуть позже к нему присоединился Головин. Вместе они пинали уже лежавшего на полу пострадавшего, били металлическим прутом, кидали в него ножи и вилки. От полученных травм мужчина скончался.

«Головизину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, Лобашову — 17 лет 6 месяцев, обоим — в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Кроме того, суд взыскал с осужденных солидарно в пользу сына убитого материальный ущерб в размере 24 тысяч рублей (расходы на погребение), а также с каждого по 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинской области растет уровень скрытой безработицы
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД отчиталось о задержании хакеров, укравших миллиард рублей
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Бесплатную приватизацию жилья продлят до 2019 года
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь