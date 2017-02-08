Директор школы получил условный срок за растрату 15 тысяч в Новосибирской области

Напомним, в 2013 году директор Бочкаревской средней школы в Черепановском районе, с использованием своего служебного положения растратил 15 тысяч рублей, оплатив ими свой административный штраф.



Штраф был наложен на него как на должностное лицо за совершение административного правонарушения, а именно нарушение требований пожарной безопасности по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Мужчину грозит тюремное заключение до 6 лет. .

Суд приговорил Васильева к 1 году лишения свободы (условно), установил испытательный срок 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.