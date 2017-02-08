Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Власти упростят сдачу жилья в аренду
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
13:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Директор школы получил условный срок за растрату 15 тысяч в Новосибирской области

Директор школы оплатил административный штраф за нарушение пожарной безопасности, следователи обвинили его в растрате, сообщает прокуратура НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомним, в 2013 году директор Бочкаревской средней школы в Черепановском районе, с использованием своего служебного положения растратил 15 тысяч рублей, оплатив ими свой административный штраф.

Штраф был наложен на него как на должностное лицо за совершение административного правонарушения, а именно нарушение требований пожарной безопасности по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Мужчину грозит тюремное заключение до 6 лет. .

Суд приговорил Васильева к 1 году лишения свободы (условно), установил испытательный срок 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Маньяк напал на школьницу и изрезал ей лицо недалеко от новосибирского лицея
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Счетчики будут передавать показания автоматически
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь