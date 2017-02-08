Полиция ищет «целительниц», похитивших у пенсионерки 90 тыс. рублей
Две незнакомки скрылись с места преступления на машине с номерами Омской области.
Две незнакомки скрылись с места преступления на машине с номерами Омской области.
В Октябрьском районе (Челябинская область) полиция ищет двух женщин, которые похитили у пенсионерки 90 тыс. рублей, — мошенницы проникли в квартиру пострадавшей под предлогом продажи шали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Жительница села Чудиново 1936 года рождения рассказала, что две незнакомые женщины предложили ей приобрести шаль. Пенсионерка впустила их в дом и угостила чаем. Одна из незнакомок поинтересовалась здоровьем пожилой женщины и предложила полечить пенсионерку. После непродолжительного «лечения» подозреваемые резко ушли. После этого пострадавшая обнаружила пропажу 90 тыс. рублей и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Установлено, что подозреваемые передвигаются на
Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией о разыскиваемых или их местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (351−58) 5−22−76, 5−11−65, 5−14−05 либо в ближайший отдел полиции.