Полиция ищет «целительниц», похитивших у пенсионерки 90 тыс. рублей

В Октябрьском районе (Челябинская область) полиция ищет двух женщин, которые похитили у пенсионерки 90 тыс. рублей, — мошенницы проникли в квартиру пострадавшей под предлогом продажи шали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Жительница села Чудиново 1936 года рождения рассказала, что две незнакомые женщины предложили ей приобрести шаль. Пенсионерка впустила их в дом и угостила чаем. Одна из незнакомок поинтересовалась здоровьем пожилой женщины и предложила полечить пенсионерку. После непродолжительного «лечения» подозреваемые резко ушли. После этого пострадавшая обнаружила пропажу 90 тыс. рублей и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Установлено, что подозреваемые передвигаются на темно-красном Citroen с госномерами 55 региона (Омская область).

Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией о разыскиваемых или их местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (351−58) 5−22−76, 5−11−65, 5−14−05 либо в ближайший отдел полиции.