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12:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пропавшая азовчанка найдена мертвой у автодороги «Азов-Староминская»

29-летняя жительница Азова, пропавшая в январе этого года, найдена мертвой в лесопосадке около автодороги «Азов-Староминская». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

«Все ценные вещи, документы, деньги находились при ней. При внешнем осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, девушка погибла из-за переохлаждения организма. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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