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12:28 (мск), источник: Nur.kz

Лондонский суд признал право Казахстана судить Ильяса Храпунова

Апелляционный суд Лондона вынес решение в пользу банка «БТА», признав обоснованность его подозрений в отношении Ильяса Храпунова, который мог помогать своему тестю Мухтару Аблязову в сокрытии похищенных у вкладчиков банка средств, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Forbes.com.

Свое решение суд вынес 2 февраля, основываясь на предыдущих выводах в серии глобальных судебных разбирательств против Ильяса Храпунова и скандально известного банкира Мухтара Аблязова.

Ильяс Храпунов является сыном Виктора Храпунова, экс-министра энергетики Казахстан и экс-акима Алматы.

Скандальному делу положило начало то, что аудиторы обнаружили нехватку 10 миллиардов долларов на балансе банка, что привело к обвинениям против Аблязова и Ильяса Храпунова, который на данный момент проживает в Швейцарии.

Утверждается, что Храпунов вступил в сговор с Аблязовым, чтобы помочь скрыть ему активы банка, несмотря на международный арест и заморозку этих активов после выдвинутых против Аблязова обвинений.

Казахстанский банк «БТА» судится с Мухтаром Аблязовым долгое время, пытаясь вернуть похищенные более 6 миллиардов долларов, выведенные из страны через финансирование проектов подставных компаний.

Аблязов проживал в Англии с 2009 года по февраль 2012 года, когда он сбежал из Лондона во избежание тюремного заключения за неуважение к суду. Британский суд приговорил его к 22 месяцам лишения свободы. В настоящее время живет во Франции.

«Трудно себе представить участника коммерческих споров, который действовал с большим цинизмом, оппортунизма и коварством по отношению к судебным постановлениям, чем Аблязов», — высказался о нем лорд-судья Морис Кей.

Британский суд также отметил роль Ильяса Храпунова в делах Аблязова. Казахстанский банк утверждает, что беглый банкир мог давать зятю указания относительного того, как распорядиться выведенными из Казахстана активами, на которые был наложен арест. Суд Лондона счет эти подозрения обоснованными.

При этом доказательств, опровергающих этот факт, Храпунов, в отличие от БТА-банка, не предоставил.

Между тем, Ильяс Храпунов утверждал, что это дело неподсудно лондонскому суду, о чем указал в своей апелляционной жалобе. Жалоба была отклонена.

Роман Марченко, партнер известной юрфирмы «Ильяшев и Партнеры», представляющей БТА, напомнил, что Мухтар Аблязов в феврале 2012 года сбежал из Великобритании от отбытия вынесенного ему там приговора — 22 месяцев тюрьмы.

«Суд первой инстанции по делу против Храпунова установил, что юрисдикция английского суда может применяться к действиям, совершенным до февраля 2012 года. Апелляционный суд расширил эти временные рамки и определил, что данное дело подсудно английскому суду также по действиям, совершенным после 2012 года, то есть теперь Храпунов будет отвечать за свои действия в полном объеме», — прокомментировал он судебный прецедент.

Напомним, 9 декабря, госсовет Франции — высшая административная инстанция страны — отклонил постановление об экстрадиции в Россию Мухтара Аблязова.

Деятельность Аблязова во главе банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине, однако выдачи Аблязова добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции.

Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов.

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