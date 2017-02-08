Улетели ваши деньги: сотрудники аэропорта Алматы пойманы на кражах

По данным ДВД, 6 февраля 2017 года в линейный отдел внутренних дел в аэропорту Алматы обратился 23-летний пассажир с просьбой принять меры к неизвестным лицам, которые совершили кражу 3100 долларов из его багажа. По его словам, инцидент произошел 3 февраля при перелете авиарейсом сообщением «Алматы-Ашхабад». Пропажу денег он обнаружил в Ашхабаде.

«В тот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции “по горячим следам” были установлены и задержаны трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. В ходе проверки установлено, что подозреваемые заступив на дневную смену в качестве приемосдатчика багажа, во время загрузки багажа авиарейса сообщением “Алматы-Ашхабад” прошли в багажный отсек воздушного судно и целенаправленно открыли один из дорожных чемоданов, где достали из него пачку денег, сумма которых 3100 долларов США», — говорится в сообщении.

Злоумышленники похищенные деньги поделили между собой поровну. Как пояснили сами задержанные, деньги они разменяли в обменных пунктах города, далее потратили для личных целей, погасили свои кредиты в банках и играли в казино.

Ранее пресс-служба ДВД на транспорте уже сообщила о краже из багажа нового сотового телефона и ювелирных изделий, совершенной 25 декабря 2016 года при перелете авиарейсом сообщением «Актобе-Алматы-Киев».