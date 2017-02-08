Улетели ваши деньги: сотрудники аэропорта Алматы пойманы на кражах
АСТАНА, 8 фев — Sputnik. Сотрудники алматинского аэропорта задержаны за кражи из багажа, сообщила в среду
АСТАНА, 8 фев — Sputnik. Сотрудники алматинского аэропорта задержаны за кражи из багажа, сообщила в среду
По данным ДВД, 6 февраля 2017 года в линейный отдел внутренних дел в аэропорту Алматы обратился 23-летний пассажир с просьбой принять меры к неизвестным лицам, которые совершили кражу 3100 долларов из его багажа. По его словам, инцидент произошел 3 февраля при перелете авиарейсом сообщением «Алматы-Ашхабад». Пропажу денег он обнаружил в Ашхабаде.
«В тот же день при проведении
Злоумышленники похищенные деньги поделили между собой поровну. Как пояснили сами задержанные, деньги они разменяли в обменных пунктах города, далее потратили для личных целей, погасили свои кредиты в банках и играли в казино.
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В ходе